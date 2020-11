E’ morto Alfredo Pigna, storico conduttore e curatore de La Domenica Sportiva (Di giovedì 19 novembre 2020) Alfredo Pigna Dopo Franco Lauro e Gianfranco De Laurentiis, il giornalismo sportivo perde un altro dei volti più amati. E’ morto oggi a Roma a 94 anni Alfredo Pigna. Nato a Napoli il 6 giugno 1926, il giornalista fu uno dei curatori e conduttori storici de La Domenica Sportiva. Approdò in Rai dopo una lunga carriera nella carta stampata, prima a Milano Sera e al Corriere della Sera, quindi al Corriere dell’informazione. Fu anche vice direttore della Domenica del Corriere. Il debutto nel celebre appuntamento della Domenica Rai avvenne nel 1970 e proseguì con ascolti record sino al 1974. Tornò alla conduzione della DS anche nel triennio 1983-1986 e curò dietro le quinte le edizioni in onda dal 1991 al 1994. Grande esperto di sci e ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 19 novembre 2020)Dopo Franco Lauro e Gianfranco De Laurentiis, il giornalismo sportivo perde un altro dei volti più amati. E’oggi a Roma a 94 anni. Nato a Napoli il 6 giugno 1926, il giornalista fu uno dei curatori e conduttori storici de La. Approdò in Rai dopo una lunga carriera nella carta stampata, prima a Milano Sera e al Corriere della Sera, quindi al Corriere dell’informazione. Fu anche vice direttore delladel Corriere. Il debutto nel celebre appuntamento dellaRai avvenne nel 1970 e proseguì con ascolti record sino al 1974. Tornò alla conduzione della DS anche nel triennio 1983-1986 e curò dietro le quinte le edizioni in onda dal 1991 al 1994. Grande esperto di sci e ...

caniolinonero : @JollyRoger____ Era morto Alfredo Pigna - ricciomorbidoso : @Alfredo_easy Anche il mio 3310 è 'morto' per quello. Ma tant'è. Resta lì. - giusepp23053204 : @AlfredoPedulla buongiorno Alfredo non so se sai ma girano foto di Maradona morto nella bara è quelli delle onoranz… - zazoomblog : E’ morto Alfredo Pigna storico conduttore e curatore de La Domenica Sportiva - #morto #Alfredo #Pigna #storico - greygooseonice : RT @radiopopmilano: Una vita per il calcio quella di #Maradona, che riuscì a superare i traumi della povertà dell'infanzia e i limiti di un… -