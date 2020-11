Dimessa dall'ospedale, ruba un'ambulanza per tornare a casa (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - BERGAMO, 19 NOV - Ha rubato un'ambulanza in sosta al Pronto soccorso dell'ospedale di Treviglio, in provincia di Bergamo, per tornare a casa dopo essere stata Dimessa: per questo motivo una ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - BERGAMO, 19 NOV - Hato un'in sosta al Pronto soccorso dell'di Treviglio, in provincia di Bergamo, perdopo essere stata: per questo motivo una ...

(ANSA) - BERGAMO, 19 NOV - Ha rubato un'ambulanza in sosta al Pronto soccorso dell'ospedale di Treviglio, in provincia di Bergamo, per tornare a casa dopo essere stata dimessa: per questo motivo una r ...

Coronavirus, ultime notizie: altri 34.283 casi con 234.834 tamponi e 753 morti. Cala l’incidenza dei positivi

Sono 34.283 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, con 234.834 tamponi e 753 morti. Rispetto a ieri si contano altri 430 ricoveri (il totale sale a 33.504) e 58 nuove terapie intensive (totale 3 ...

