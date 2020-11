De Magistris in commissione Antimafia | Rabbia sociale sottovalutata | la camorra potrebbe approfittarne

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 novembre 2020) “Ci troviamo di fronte a delle polveriere sociali e, se si sottovaluta e si sottostima quel che può accadere, se lanon viene intercettata in maniera democratica, il rischio è che qualcuno si possa impadronire del disagio per farlo diventare questione di ordine pubblico e poi questione criminale. Questo è un tema che mi preoccupa molto”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de, audito in. “Io credo che sia necessario avere più consapevolezza – ha aggiunto de– soprattutto del fatto che in questo momento c’è bisogno di liquidità e di interventi sul lavoro. In questi giorni questa sensazione non si è avuta”. “A Napoli ci sono state una ventina di manifestazioni tutte pacifiche ma una ci ha molto preoccupato, nata pacifica per ...