Covid, quasi 20mila positivi a Napoli: in Campania il tasso di mortalità più basso d’Italia (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 18.484 gli attuali positivi al coronavirus nella città di Napoli. Il dato diffuso nel bollettino dal Comune partenopeo nella giornata di ieri, sulla base dei dati forniti dalla Asl Napoli 1, indica che il 2% dei residenti nel capoluogo di Regione è positivo al Covid. Di questi 18.484 contagiati solo 403 sono ricoverati in ospedale, di cui 43 in terapia intensiva. Mentre sono 372 i decessi. Se la Campania, in questa seconda ondata, è la seconda regione italiana per numero di contagi dopo la Lombardia, tuttavia il dato dei decessi resta il più basso d’Italia. La regione del Mezzogiorno è quella dove si muore di meno per coronavirus. Dove, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, su mille ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 18.484 gli attualial coronavirus nella città di. Il dato diffuso nel bollettino dal Comune partenopeo nella giornata di ieri, sulla base dei dati forniti dalla Asl1, indica che il 2% dei residenti nel capoluogo di Regione è positivo al. Di questi 18.484 contagiati solo 403 sono ricoverati in ospedale, di cui 43 in terapia intensiva. Mentre sono 372 i decessi. Se la, in questa seconda ondata, è la seconda regione italiana per numero di contagi dopo la Lombardia, tuttavia il dato dei decessi resta il più. La regione del Mezzogiorno è quella dove si muore di meno per coronavirus. Dove, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, su mille ...

Quale sarà il passo successivo? «Si tratta di una raccolta fondi per l'emergenza Covid rivolta alle famiglie più bisognose e organizzata con il sistema Gofundme.com. Siamo già a quasi 2mila euro. Non ...

Decreto sotto l’alberoIl governo studia il nuovo dpcm per le feste di Natale

Calcolando la validità di 15 giorni e l’obbligo di “osservazione” dei parametri di un’altra settimana, entro il 10 dicembre quasi tutte le Regioni potrebbero essere fuori dal rischio più alto. Mentre ...

Quale sarà il passo successivo? «Si tratta di una raccolta fondi per l'emergenza Covid rivolta alle famiglie più bisognose e organizzata con il sistema Gofundme.com. Siamo già a quasi 2mila euro. Non ...