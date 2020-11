Covid, Oms: “Se il 95% delle persone indossasse la mascherina i lockdown non sarebbero necessari” (Di giovedì 19 novembre 2020) Covid, Oms: “Se tutti indossassero la mascherina, i lockdown non sarebbero necessari” “Se il 95% delle persone indossasse la mascherina, i lockdown non sarebbero necessari”: lo dichiara Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms per l’Europa nel corso di un briefing in cui ha fatto il punto della situazione sull’epidemia di Covid nel Vecchio Continente. “La mascherina non è affatto una panacea e deve essere combinata con altre misure – ha dichiarato Kluge – Tuttavia, se l’uso delle mascherine raggiungesse il 95%, i lockdown non sarebbero necessari. Se invece l’utilizzo di queste ... Leggi su tpi (Di giovedì 19 novembre 2020), Oms: “Se tuttiro la, inon“Se il 95%la, inon: lo dichiara Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms per l’Europa nel corso di un briefing in cui ha fatto il punto della situazione sull’epidemia dinel Vecchio Continente. “Lanon è affatto una panacea e deve essere combinata con altre misure – ha dichiarato Kluge – Tuttavia, se l’usomascherine raggiungesse il 95%, inonnecessari. Se invece l’utilizzo di queste ...

