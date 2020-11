Covid, la previsione di Merler. "Rt sotto l'1 tra poco e non più di cinque-diecimila casi al giorno" (Di giovedì 19 novembre 2020) “Rt sotto l?1 e non più di cinque-diecimila casi al giorno. La velocità con cui l’Rt sta diminuendo è simile a quella che abbiamo visto con il lockdown dell?11 marzo. Noi lì abbiamo calcolato che da 3 è sceso a 0,75 in 21 giorni. Vuol dire che è diminuito a una velocità superiore a 0,1 al giorno. Verosimilmente, dunque, l’Rt può tornare sotto l?1 velocemente, speriamo già nei prossimi giorni. È possibile perfino che sia già sceso sotto il valore-soglia, poiché viene aggiornato con qualche giorno di ritardo. Ma al momento non so quando i casi possono scendere ai valori più accettabili di cinque-diecimila”. Secondo Stefano Merler, 51 anni, ricercatore della Fondazione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) “Rtl?1 e non più dial. La velocità con cui l’Rt sta diminuendo è simile a quella che abbiamo visto con il lockdown dell?11 marzo. Noi lì abbiamo calcolato che da 3 è sceso a 0,75 in 21 giorni. Vuol dire che è diminuito a una velocità superiore a 0,1 al. Verosimilmente, dunque, l’Rt può tornarel?1 velocemente, speriamo già nei prossimi giorni. È possibile perfino che sia già scesoil valore-soglia, poiché viene aggiornato con qualchedi ritardo. Ma al momento non so quando ipossono scendere ai valori più accettabili di”. Secondo Stefano, 51 anni, ricercatore della Fondazione ...

