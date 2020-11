Covid in Italia, altri 653 morti, tasso di positività stabile al 14,4% (Di giovedì 19 novembre 2020) Il bollettino quotidiano della pandemia in Italia si aggiorna di altri 653 morti nelle ultime 24 ore. Un bilancio pesante, ma inferiore ai giorni precedenti. Il Ministero della Salute conta altri 36.176 casi. Con 250.186 tamponi effettuati, il tasso di positività è sostanzialmente stabile rispetto a ieri, al 14,4%. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Il bollettino quotidiano della pandemia insi aggiorna di653nelle ultime 24 ore. Un bilancio pesante, ma inferiore ai giorni precedenti. Il Ministero della Salute conta36.176 casi. Con 250.186 tamponi effettuati, ildiè sostanzialmenterispetto a ieri, al 14,4%.

