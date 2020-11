Come Tupperware ha reinventato la vendita a casa per superare l’emergenza coronavirus

Leggi su wired

(Di giovedì 19 novembre 2020) (Foto: Uni)In molti conosciamo e magari utilizziamo ini prodotti della. Parliamo di un marchio storico, fondato nel 1947 da Earl Silas Tupper e poi diventato il contenitore da cucina per antonomasia. Quello che, invece, ancora in pochi conoscono è la sua recente storia di adattamento alla crisi innescata dalla pandemia di. Una storia interessante, perché coinvolge un’azienda il cui principale canale diè stato da sempre il partylingo, inventato nei primi anni Cinquanta da Brownie Wise, ma che oggi risulta essere una modalità decisamente poco adatta alle nuove regole sociali imposte dal corona virus in tutto il mondo. Per raccontare questa storia partiamo da un dato di andamento azionario, che attira subito l’attenzione: il 16 marzo 2020 ...