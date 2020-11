Calciomercato Serie A LIVE: l’Inter su Paredes, Balotelli verso il Brasile (Di giovedì 19 novembre 2020) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A Balotelli verso il Vasco da Gama, la conferma del d.s. – «Mario Balotelli al Vasco da Gama non è un sogno, ma pura realtà. Stiamo lavorando insieme a Mino Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti a LIVEllo mondiale in Brasile». Queste le dichiarazioni del d.s. del Vasco da Gama a Tuttosport. Inter, Paredes è l’obiettivo per gennaio – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Leandro Paredes del PSG sarebbe in cima alla lista dei desideri dell’Inter per il mercato di gennaio. La notizia Sampdoria, vicino il rinnovo di Augello ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellail Vasco da Gama, la conferma del d.s. – «Marioal Vasco da Gama non è un sogno, ma pura realtà. Stiamo lavorando insieme a Mino Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti allo mondiale in». Queste le dichiarazioni del d.s. del Vasco da Gama a Tuttosport. Inter,è l’obiettivo per gennaio – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Leandrodel PSG sarebbe in cima alla lista dei desideri delper il mercato di gennaio. La notizia Sampdoria, vicino il rinnovo di Augello ...

L'ex Juve è pronto per la sua nuova avventura con i ducali: "Qua si crede molto nei giovani e lo si sta dimostrando sia sul mercato che in campionato e questa è una cosa che fa onore al club" ...

Poste Italiane emette un francobollo per la Juventus

Poste Italiane ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A, relativo al valore della tariffa B p ...

