Beckham protagonista su FIFA 21 | special edition in suo onore e… ironia social con i figli

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ritorno in grande stile per Davidnel mondo del calcio, almeno in quello virtuale dei videogame. L'ex calciatore, ora presidente dell'Inter Miami in MLS, è stato scelto dal noto videogame21 per la copertina di un'edizionee a lui dedicata.sulla copertina di21caption id="attachment 1053045" align="alignnone" width="590"(Instagram)/captionA comunicarlo è stato il diretta interessato che, nelle scorse ore, attraverso il proprio profilo Instagram ha mostrato quella che sarà la Davidper21. Il videogame di calcio che appassiona tantissimi vedrà dal 4 dicembre un volto nuovo, o quasi, nella sua copertina."23 anni dopo sono ...