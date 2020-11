Bari, Auteri: “Se la Ternana pensa di aver vinto il campionato si sbaglia. Palermo come umbri e Lucarelli parla a sproposito” (Di giovedì 19 novembre 2020) Polemica tra il tecnico del Bari Gaetano Auteri, e allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli. Il mister pugliese ne ha parlato in conferenza stampa in vista del match con la Casertana. Queste le dichiarazioni del tecnico evidenziate: "Contro la Ternana ho sbagliato io a decidere chi fare giocare ma purtroppo non essere sul campo per il Covid è stato un grave handicap. Comunque sia abbiamo avuto anche delle occasioni importanti e il pareggio lo meritavamo. Mi prendo tutte le responsabilità ma di grandi problemi non ce ne sono. Accettiamo le critiche anche se la pressione a Bari è tanta. Abbiamo la forza per recuperare il terreno. Io sto bene, sono in isolamento e non mi posso muovere. Aspetto con ansia di avere un tampone negativo e ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 19 novembre 2020) Polemica tra il tecnico delGaetano, e allenatore dellaCristiano. Il mister pugliese ne hato in conferenza stampa in vista del match con la Casertana. Queste le dichiarazioni del tecnico evidenziate: "Contro lahoto io a decidere chi fare giocare ma purtroppo non essere sul campo per il Covid è stato un grave handicap. Comunque sia abbiamo avuto anche delle occasioni importanti e il pareggio lo meritavamo. Mi prendo tutte le responsabilità ma di grandi problemi non ce ne sono. Accettiamo le critiche anche se la pressione aè tanta. Abbiamo la forza per recuperare il terreno. Io sto bene, sono in isolamento e non mi posso muovere. Aspetto con ansia die un tampone negativo e ...

