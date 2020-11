Ballando con le Stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio sulla finale: “Alessandra Mussolini…” (Di giovedì 19 novembre 2020) Nelle scorse ore una vera doccia fredda per Milly Carlucci, i concorrenti e tutti gli appassionati di Ballando con le Stelle. L’ennesima doccia fredda di una edizione a dir poco sfortunata: proprio a pochissimo dalla finale in programma sabato 21 novembre Maykel Fonts ha il coronavirus. Dopo infortuni, liti, svenimenti, ora anche la positività al Covid del partner di ballo di Alessandra Mussolini che, vien da sé, sarà costretto a disertare la puntata decisiva di Ballando. Dopo il ripescaggio di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, sabato prossimo scenderanno in pista Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. E la Mussolini? (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Nelle scorse ore una vera doccia fredda per, i concorrenti e tutti gli appassionati dicon le. L’ennesima doccia fredda di una edizione a dir poco sfortunata: proprio a pochissimo dallain programma sabato 21 novembre Maykel Fonts ha il coronavirus. Dopo infortuni, liti, svenimenti, ora anche la positività al Covid del partner di ballo di Alessandra Mussolini che, vien da sé, sarà costretto a disertare la puntata decisiva di. Dopo il ripescaggio di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, sabato prossimo scenderanno in pista Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. E la Mussolini? (Continua dopo la ...

Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 2 ?? ?? Per sostenere #DanieleScardina e @Kuzmina__A vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - ManuelaMori5 : @MonicaRossoNera @claudia79170824 @Ballando_Rai Concordo con te cara Monica, l'ho sempre guardato ma quest'anno non mi piace!?? - infoitcultura : Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro? Prima della finale, spuntano le foto spinte -