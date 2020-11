Addio Luciano, cade dalla bici e muore investito alla vigilia della laurea del figlio (Di giovedì 19 novembre 2020) Un destino terribile e crudele quello riservato a Luciano Rinaldo, 70 anni di Padova, pensionato, morto in un brutto incidente con la bicicletta verificatosi in via Monticelli, sui colli del Basso Vicentino. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione dei carabinieri, il settantenne che era uscito in bicicletta con un gruppo di amici, stava percorrendo via Monticelli, tra Villaga e Sossano, quando avrebbe urtato per sbaglio la bici di un amico finendo nella corsia opposta. In quel momento il 59enne alla guida di una Opel Corsa non è riuscito a evitarlo e lo ha investito. L’incidente è stato inevitabile e Luciano Rinaldo è caduto sull’asfalto.



