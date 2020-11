Volley | Serie A1 Femminile 2020 2021 | Firenze vince a Busto Arsizio | Novara batte Trento

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Giornata dedicata ai recuperi per laA1di. Mercoledì 18 novembre sono infatti andate in scena tre partite, reinserite in calendario dopo i rinvii causa Covid-19.ha conquistato una netta vittoria in tre set (15-25, 18-25, 20-25) sul campo dinella sfida valida per la settima giornata di campionato. Le Farfalle non sono mai riuscite ad impensierire realmente le toscane e rimangono dunque nella zona bassa della classifica. Successo in trasferta anche per Bergamo nel recupero della sesta giornata contro Cuneo, che incassa una sconfitta per 1-3 (22-25, 25-17, 30-32, 21-25). Le bergamasche conquistano così tre punti importanti per la classifica, che le vede raggiungere proprio Cuneo a quota dieci ...