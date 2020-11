Volley, A2 femminile: i risultati della 10a giornata (Di mercoledì 18 novembre 2020) Disputato il decimo turno di Serie A2 femminile, primo del girone di ritorno per questa regular season piena di recuperi; ancora qualche match annullato a causa del Covid-19 in entrambi i gironi. Nel girone Est vincono Talmassons, Martignacco e Soverato; nel girone Ovest invece trionfano Marsala e Busto nel recupero della 9a giornata. Scopriamo insieme i risultati delle partite della 10a giornata di Serie A2 femminile. A2 femminile: i risultati della 10a giornata Nel girone Est la Omag rimedia un’altra sconfitta, questa volta contro Talmassons, a confermare il momento di difficoltà delle ragazze di coach Saja. Per Marignano bene comunque Silva Conceicao (22), Fiore (20), Ceron (12) e Fedrigo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Disputato il decimo turno di Serie A2, primo del girone di ritorno per questa regular season piena di recuperi; ancora qualche match annullato a causa del Covid-19 in entrambi i gironi. Nel girone Est vincono Talmassons, Martignacco e Soverato; nel girone Ovest invece trionfano Marsala e Busto nel recupero9a. Scopriamo insieme idelle partite10adi Serie A2. A2: i10aNel girone Est la Omag rimedia un’altra sconfitta, questa volta contro Talmassons, a confermare il momento di difficoltà delle ragazze di coach Saja. Per Marignano bene comunque Silva Conceicao (22), Fiore (20), Ceron (12) e Fedrigo ...

