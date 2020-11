Temperature e metodi di cottura: cosa sono gli AGE e perché sono nocivi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Con la sigla AGE si indicano composti chimici che si creano nell’organismo quando proteine e grassi interagiscono con gli zuccheri presenti. Il corpo tende a formare questi aggregati, potenzialmente nocivi, che in qualche modo “incrostano” le cellule. Come frenare la produzione degli AGE In primo luogo occorre ridurre gli alimenti che producono l’innalzamento della glicemia e quindi quelli considerati ad alto indice glicemico. Non solo, la preparazione e la cottura dei piatti conta moltissimo. Ad esempio: 100 grammi di carpaccio in termini di AGE sono estremamente diversi rispetto alla stessa quantità di carne cotta alla griglia. Infatti, la cottura arrosto o ad alte Temperature della carne aumenta di 3-4 volte il contenuto di AGE che ingeriamo. Tutto ... Leggi su dilei (Di mercoledì 18 novembre 2020) Con la sigla AGE si indicano composti chimici che si creano nell’organismo quando proteine e grassi interagiscono con gli zuccheri presenti. Il corpo tende a formare questi aggregati, potenzialmente, che in qualche modo “incrostano” le cellule. Come frenare la produzione degli AGE In primo luogo occorre ridurre gli alimenti che producono l’innalzamento della glicemia e quindi quelli considerati ad alto indice glicemico. Non solo, la preparazione e ladei piatti conta moltissimo. Ad esempio: 100 grammi di carpaccio in termini di AGEestremamente diversi rispetto alla stessa quantità di carne cotta alla griglia. Infatti, laarrosto o ad altedella carne aumenta di 3-4 volte il contenuto di AGE che ingeriamo. Tutto ...

