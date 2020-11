Strage di Erba, la Cassazione si pronuncia: gli avvocati speravano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Strage di Erba, la Cassazione si è pronunciata sulla richiesta degli avvocati: si puntava ad una revisione del processo attraverso nuove prove. I dettagli Tiene banco, a quasi 14 anni,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 18 novembre 2020)di, lasi èta sulla richiesta degli: si puntava ad una revisione del processo attraverso nuove prove. I dettagli Tiene banco, a quasi 14 anni,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

EmilioBerettaF1 : Strage di Erba, la Cassazione respinge la richiesta di Olindo e Rosa: 'No all'analisi di altri repe… - rep_milano : Strage di Erba, la Cassazione respinge la richiesta di Olindo e Rosa: 'No all'analisi di altri reperti' [aggiorname… - cronaca_news : Strage di Erba, la Cassazione respinge la richiesta di Olindo e Rosa: 'No all'analisi di altri reperti'… - rep_milano : Strage di Erba, la Cassazione respinge la richiesta di Olindo e Rosa Bazzi: 'No all'analisi di altri reperti' [aggi… - FEMsrl : Strage di Erba, la Cassazione respinge la richiesta di Olindo e Rosa Bazzi: 'No all'analisi di altr… -