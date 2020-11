Serie C 2020/2021: il Teramo stende 2-0 il Foggia e consolida il secondo posto (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Teramo stende 2-0 il Foggia nel match valevole per il recupero della quarta giornata del girone C di Serie C 2020/2021, grazie alle reti messe a segno da Cappa e Pinzauti, e consolida la seconda posizione in classifica alle spalle della Ternana capolista. In un primo tempo avaro di emozioni la formazione ospite sembra avere un migliore approccio alla gara ma, con il passare dei minuti sono gli abruzzesi a ritagliarsi le migliori occasioni con la punta di riferimento Bombagi, il quale ci prova soprattutto dalla distanza. I pugliesi, invece, fanno maggiore fatica a concretizzare quando arrivano nell’area avversaria e, a pochi secondi dalla fine, si sbilanciano troppo innescando un clamoroso contropiede del Teramo, che va vicinissimo alla rete del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il2-0 ilnel match valevole per il recupero della quarta giornata del girone C di, grazie alle reti messe a segno da Cappa e Pinzauti, ela seconda posizione in classifica alle spalle della Ternana capolista. In un primo tempo avaro di emozioni la formazione ospite sembra avere un migliore approccio alla gara ma, con il passare dei minuti sono gli abruzzesi a ritagliarsi le migliori occasioni con la punta di riferimento Bombagi, il quale ci prova soprattutto dalla distanza. I pugliesi, invece, fanno maggiore fatica a concretizzare quando arrivano nell’area avversaria e, a pochi secondi dalla fine, si sbilanciano troppo innescando un clamoroso contropiede del, che va vicinissimo alla rete del ...

Gazzetta_it : La Roma richiama Totti: incontro con Friedkin, l'offerta è pronta - tancredipalmeri : Il Guardian incredulo non può che ridicolizzare la Sovrintendenza sull’abbattimento di San Siro, che non rivestireb… - SkySport : Napoli, infortunio per Osimhen: confermata lussazione alla spalla destra. Le news - VanityFairIt : «L'alligatore» si può vedere da oggi su @RaiPlay: «Questa serie mi piace perché un po’ tutti i personaggi sono stat… - DnaBiancorosso : Basket, arrivano gli aiuti dello Stato con il decreto “ristori ter” della prossima settimana? - Eurosport -