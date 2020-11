Roma tra consulenti, database e abbuffata di nomi: la caccia al ds più pazza del mondo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Più che la ricerca di un Direttore Sportivo sta diventando quasi una parodia: le strategie criptiche della Roma e un’abbuffata di nomi in ballo 18 giugno 2020, Gianluca Petrachi viene silurato dalla Roma a distanza di un anno dal suo ingaggio ufficiale. Esattamente cinque mesi dopo, il club giallorosso è ancora a caccia di un ds a tutti gli effetti. Tra consulenti esterni e database, tra nomi reali e immaginari, una ricerca (apparentemente) senza senso soprattutto nella narrazione giornalistica… Nel frattempo, il club capitolino in questi mesi ha addirittura cambiato proprietà, passando il 17 agosto da Pallotta a Friedkin. Non c’è stato tempo e modo, però, di risolvere ancora la grana Direttore Sportivo. Con il mercato estivo/autunnale più lungo della ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Più che la ricerca di un Direttore Sportivo sta diventando quasi una parodia: le strategie criptiche dellae un’diin ballo 18 giugno 2020, Gianluca Petrachi viene silurato dallaa distanza di un anno dal suo ingaggio ufficiale. Esattamente cinque mesi dopo, il club giallorosso è ancora adi un ds a tutti gli effetti. Traesterni e, trareali e immaginari, una ricerca (apparentemente) senza senso soprattutto nella narrazione giornalistica… Nel frattempo, il club capitolino in questi mesi ha addirittura cambiato proprietà, passando il 17 agosto da Pallotta a Friedkin. Non c’è stato tempo e modo, però, di risolvere ancora la grana Direttore Sportivo. Con il mercato estivo/autunnale più lungo della ...

