Roma. 'Ho trovato le sue chiavi a terra': ecco la variante della 'truffa dello specchietto' e come raggirano le vittime (Di mercoledì 18 novembre 2020) I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo e quelli del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due cittadini peruviani, di 35 e 40 anni, entrambi senza occupazione e con precedenti, con le accuse di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. I fatti Ieri pomeriggio, in via della Pineta Sacchetti, in due distinti episodi, i malviventi hanno derubato due donne, una 76enne e una 57enne, con lo stesso modus operandi: uno dei due si avvicinava alla vittima, appena entrata in auto, e mentre la distraeva facendole credere di aver trovato a terra delle chiavi di sua proprietà, il complice ne approfittava per appropriarsi della borsa poggiata sul sedile lato passeggero. I Carabinieri sono riusciti a individuarli e bloccarli dopo un breve inseguimento.

