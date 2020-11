Piazza Duomo: ecco quando sarà acceso l'Albero di Natale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Mercatini di Natale, Fiera di Santa Lucia e Gaudenti: ecco l'ordinanza del sindaco 6 novembre 2020 Sospeso a dicembre il Mercatino dei Gaudenti 13 novembre 2020 'Conte salvi il Natale': le regole da ... Leggi su trentotoday (Di mercoledì 18 novembre 2020) Mercatini di, Fiera di Santa Lucia e Gaudenti:l'ordinanza del sindaco 6 novembre 2020 Sospeso a dicembre il Mercatino dei Gaudenti 13 novembre 2020 'Conte salvi il': le regole da ...

FidanzaCarlo : Oggi con il cuore in Piazza Duomo a #Milano con i partecipanti alla manifestazione #RESTIAMOLIBERI contro la… - gattusismo__ : @matteodessilani @maremmamaiaIa Il tutto mentre stava in piazza Duomo ad accoltellare la gente - mikyriccia : Il mondo è a colori, ma la realtà è in bianco e nero. (Wim Wenders) @ Piazza Del Duomo Pistoia - ailinon80 : RT @LucaGattuso: Intanto in piazzetta Reale di fianco a piazza Duomo a #Milano si è installata la Protezione Civile. #coronavirus #COVID19… - spourvendier : Non c’è nessuno. In 30 anni, non ho mai visto la città di Firenze vuota. Fa veramente strano. Fa male. #firenze… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Duomo Piazza Duomo, il cuore dell'Aquila Il Capoluogo Mercati ambulanti, restano congelati quello centrale di Belluno e Auronzo

COMMERCIO BELLUNO Restano in forse Belluno e Auronzo. Per gli altri mercati della provincia il problema Covid è stato superato: controlli, organizzazione degli ingressi e delle uscite assicurano ...

Parma: cosa vedere e dove andare

Guida Parma: dal Palazzo della Pilotta al teatro Regio allo shopping e ai ristoranti, ecco gli itinerari della capitale della cultura 2020-2021 ...

COMMERCIO BELLUNO Restano in forse Belluno e Auronzo. Per gli altri mercati della provincia il problema Covid è stato superato: controlli, organizzazione degli ingressi e delle uscite assicurano ...Guida Parma: dal Palazzo della Pilotta al teatro Regio allo shopping e ai ristoranti, ecco gli itinerari della capitale della cultura 2020-2021 ...