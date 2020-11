Perù, parla Lapadula: «Voglio ringraziare tutti per l’accoglienza» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Gianluca Lapadula ha preso il suo posto al centro dell’attacco del Perù. Ecco le sue parole dopo la gara contro l’Argentina Gianluca Lapadula ha parlato delle sue prime partite con la nazionale del Perù. Ecco le sue parole. «Non è un momento facile, abbiamo subito due sconfitte nelle ultime partite ma credo che la squadra abbia giocato bene oggi. Sono triste per il risultato ma ci tengo a ringraziare tutti per avermi accolto così bene. Spero di poter aiutare una squadra già molto forte. Siamo una famiglia e nei momenti difficili le famiglie si rialzano. Il tempo ci aiuterà, la strada è lunga e mancano ancora tante partite». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Gianlucaha preso il suo posto al centro dell’attacco del. Ecco le sue parole dopo la gara contro l’Argentina Gianlucahato delle sue prime partite con la nazionale del. Ecco le sue parole. «Non è un momento facile, abbiamo subito due sconfitte nelle ultime partite ma credo che la squadra abbia giocato bene oggi. Sono triste per il risultato ma ci tengo aper avermi accolto così bene. Spero di poter aiutare una squadra già molto forte. Siamo una famiglia e nei momenti difficili le famiglie si rialzano. Il tempo ci aiuterà, la strada è lunga e mancano ancora tante partite». Leggi su Calcionews24.com

