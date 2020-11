Pagamento Pensioni di dicembre 2020 e tredicesima: tutti i dettagli per posta e cedolino (Di mercoledì 18 novembre 2020) Anche per il mese di dicembre 2020, a causa dell’emergenza Covid è previsto un anticipo del Pagamento delle Pensioni per molti beneficiari. Vediamo nel dettaglio quando si può ritirare la pensione alle poste e chi riceverà in anticipo il suo assegno. Inoltre potrebbe esserci una gradita sorpresa per diverse persone, che si troveranno un maxi-assegno per il mese di Natale, grazie alla tredicesima e all’aumento di alcune Pensioni di invalidità. Vediamo tutti i dettagli. Quando verrà pagata la Pensione di dicembre 2020: calendario per posta e banca Partiamo subito dalle date nelle quali arriverà il Pagamento della pensione di dicembre ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Anche per il mese di, a causa dell’emergenza Covid è previsto un anticipo deldelleper molti beneficiari. Vediamo nelo quando si può ritirare la pensione alle poste e chi riceverà in anticipo il suo assegno. Inoltre potrebbe esserci una gradita sorpresa per diverse persone, che si troveranno un maxi-assegno per il mese di Natale, grazie allae all’aumento di alcunedi invalidità. Vediamo. Quando verrà pagata la Pensione di: calendario pere banca Partiamo subito dalle date nelle quali arriverà ildella pensione di...

