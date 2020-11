Novità interessanti per Redmi Note 9T e la serie dei Redmi K40 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ci sono Novità per quanto riguarda il prossimo Redmi Note 9T, di cui sono state rese Note alcune specifiche tecniche grazie all’ente certificatore TENAA. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, il codice prodotto che lo contraddistingue risponde alla sigla ‘M2007J22G‘, con display IPS LCD da 6.53 pollici e risoluzione di 2400 x 1080 pixel, forato per il collocamento della fotocamera frontale. Il processore che dovrebbe spingere il Redmi Note 9T sarà un octa-core da 2.4GHz, con 4, 6 e 8GB di RAM a scelta, oltre che 64, 128 e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). La batteria avrà una capacità di 4900mAh, e sarà probabilmente presente il jack per le cuffie da 3.5mm. La fotocamera posteriore del Redmi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ci sonoper quanto riguarda il prossimo9T, di cui sono state resealcune specifiche tecniche grazie all’ente certificatore TENAA. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, il codice prodotto che lo contraddistingue risponde alla sigla ‘M2007J22G‘, con display IPS LCD da 6.53 pollici e risoluzione di 2400 x 1080 pixel, forato per il collocamento della fotocamera frontale. Il processore che dovrebbe spingere il9T sarà un octa-core da 2.4GHz, con 4, 6 e 8GB di RAM a scelta, oltre che 64, 128 e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). La batteria avrà una capacità di 4900mAh, e sarà probabilmente presente il jack per le cuffie da 3.5mm. La fotocamera posteriore del...

