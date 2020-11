Non ce l’ha fatta Martina, il Covid19 si è portato via la sua giovane vita (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una tragedia che ha scosso l’intera comunità, una perdita, quella della giovane Martina, alla quale non ci si rassegnerà mai. Martina Bonaretti (Facebook)Un dolore improvviso ha travolto una famiglia, e tutta la comunità del piccolo centro di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia. Martina, la giovane Martina Bonaretti, si è spenta all’età di 21 anni, dopo aver invano combattuto contro il virus che oggi, minaccia l’intero pianeta. Il Covid19 se l’è portata via in pochi giorni, lasciando nel dolore e nello sconforto al sua famiglia, ed una comunità che piange per una giovane ragazza ancora nel fiore dell’età. Il dolore del sindaco della piccola cittadina, è quello di tutti gli abitanti del luogo, non si può morire a quest’età, e non ... Leggi su chenews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una tragedia che ha scosso l’intera comunità, una perdita, quella della, alla quale non ci si rassegnerà mai.Bonaretti (Facebook)Un dolore improvviso ha travolto una famiglia, e tutta la comunità del piccolo centro di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia., laBonaretti, si è spenta all’età di 21 anni, dopo aver invano combattuto contro il virus che oggi, minaccia l’intero pianeta. Ilse l’è portata via in pochi giorni, lasciando nel dolore e nello sconforto al sua famiglia, ed una comunità che piange per unaragazza ancora nel fiore dell’età. Il dolore del sindaco della piccola cittadina, è quello di tutti gli abitanti del luogo, non si può morire a quest’età, e non ...

