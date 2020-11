Napoli, Ghoulam: «Vittima di gravi infortuni. Ora sto bene» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Faouzi Ghoulam, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di BeIN Sports della sua condizione fisica: le dichiarazioni Faouzi Ghoulam, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di BeIN Sports della sua condizione fisica. «Oggi mi sento bene, sono stato Vittima di infortuni gravi, ma oggi mi sento in forma e ringrazio di poter tornare in campo a giocare. Aver vissuto lontano dal campo per un po’ di tempo mi ha aiutato a guardare le cose da un punto di vista diverso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Faouzi, esterno del, ha parlato ai microfoni di BeIN Sports della sua condizione fisica: le dichiarazioni Faouzi, esterno del, ha parlato ai microfoni di BeIN Sports della sua condizione fisica. «Oggi mi sento, sono statodi, ma oggi mi sento in forma e ringrazio di poter tornare in campo a giocare. Aver vissuto lontano dal campo per un po’ di tempo mi ha aiutato a guardare le cose da un punto di vista diverso». Leggi su Calcionews24.com

apetrazzuolo : LIVE INSTAGRAM - Ghoulam: “Napoli mi ha adottato, dopo gli infortuni ora sono in forma' - Pe_Es_ : Eh non lo so, io voglio proprio bene a stu guaglione. #ForzaNapoliSempre @GhoulamFaouzi - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSO UN AZZURRO DICE LA VERITA', ECCO COME STO. POI PARLA DELLA CITTA', DICHIARAZIONE INCREDIBILE >>>>… - napolipiucom : GHOULAM: 'IO E KOULIBALY NEGLI OSPEDALI A DARE CONFORTO DURANTE IL LOCKDOWN. NAPOLI È AL MIA SECONDA CASA'… - tuttonapoli : Ghoulam: “Napoli mi ha adottato, mi sento in dovere di aiutare chi ha bisogno. Dopo vari infortuni ora mi sento in… -