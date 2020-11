Napoli, ag. Fabian: “Rinnovo? Nessun passo avanti, situazione in stand by” (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’agente dello spagnolo ha parlato anche del futuro in azzurro del suo assistito Alvaro Torres, agente di Fabian Ruiz, ha rilasciato delle dichiarazioni al portale … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’agente dello spagnolo ha parlato anche del futuro in azzurro del suo assistito Alvaro Torres, agente diRuiz, ha rilasciato delle dichiarazioni al portale … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Fabian Ruiz in viaggio verso Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Fabian Ruiz in viaggio verso Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Fabian Ruiz in viaggio verso Napoli - apetrazzuolo : FOTO ZOOM - Fabian Ruiz in viaggio verso Napoli - napolimagazine : FOTO ZOOM - Fabian Ruiz in viaggio verso Napoli -