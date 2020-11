Michael B. Jordan è l'uomo più sexy del mondo

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il più bello, ma anche il piùe gentile. Il magazine' People ' incoronaB.. L'attore americano 33enne, famoso per i ruoli in 'Black Panther e Creed', commenta: 'Sono elettrizzato ...

ciakmag : #People ha eletto Michael B. Jordan come l’uomo più sexy del 2020 ???? - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Il magazine americano People ha fatto la sua scelta: sei d'accordo? #MichaelBJordan #people - ilmessaggeroit : Michael B. Jordan è l'#uomo più #sexy del 2020 secondo #people - ParamountItalia : Il magazine americano People ha fatto la sua scelta: sei d'accordo? #MichaelBJordan #people - GQitalia : Ecco chi è l'uomo che tutti vorremmo essere -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Jordan

Sky Sport

Il più bello, ma anche il più sexy e gentile. Il magazine"People" incorona Michael B. Jordan. L'attore americano 33enne, famoso per i ruoli in "Black Panther e Creed", commenta: "Sono elettrizzato per ...È Michael B. Jordan l'uomo più sexy del 2020 secondo People, che da 35 anni assegna il titolo molto atteso dal pubblico femminile. Jordan, 33 anni, è stato tra le ...