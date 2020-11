Londra. BoJo mette al bando auto a benzina e disel (Di mercoledì 18 novembre 2020) Svolta verde per BoJo. Il Governo britannico anticipa la rivoluzione ambientale al 2030, 10 anni prima dell’obiettivo 2040 fissato. I conservatori mettono al bando dalla circolazione tutte le auto a benzina e diesel per incentivare l’uso di auto elettriche, motori diesel puliti HGV per il trasporto merci. Boris Johnson ha varato piano in 10 punti per “una rivoluzione industriale verde” del Regno Unito. L’azione del Governo di Londra poterà a creare 250 mila posti di lavoro e conferma l’impegno della Gran Bretagna verso il traguardo delle “zero emissioni” nocive entro il 2050. Downing Street precisa che i veicoli ibridi potranno comunque continuare a circolare fino al 2035. La green economy di Boris Johnson sblocca investimenti ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 18 novembre 2020) Svolta verde per. Il Governo britannico anticipa la rivoluzione ambientale al 2030, 10 anni prima dell’obiettivo 2040 fissato. I conservatori mettono aldalla circolazione tutte lee diesel per incentivare l’uso dielettriche, motori diesel puliti HGV per il trasporto merci. Boris Johnson ha varato piano in 10 punti per “una rivoluzione industriale verde” del Regno Unito. L’azione del Governo dipoterà a creare 250 mila posti di lavoro e conferma l’impegno della Gran Bretagna verso il traguardo delle “zero emissioni” nocive entro il 2050. Downing Street precisa che i veicoli ibridi potranno comunque continuare a circolare fino al 2035. La green economy di Boris Johnson sblocca investimenti ...

