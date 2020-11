L’aria che tira, Myrta Merlino si assenta il lunedì e/o il venerdì per L’aria di domenica. Al suo posto Francesco Magnani (Di mercoledì 18 novembre 2020) domenica scorsa è partita su La7 una nuova scommessa per la rete di Andrea Salerno, che, dopo aver voluto creare tre anni fa un appuntamento fisso in prima serata, nel medesimo giorno, con Massimo Giletti e il suo Non è l’arena, tenta questa volta di accendere la complicata fascia pomeridiana delle 14:00-16:30 con L’aria di domenica. A condurre il nuovo programma, che di fatto è uno spin-off de L’aria che tira, è Myrta Merlino, la padrona di casa del programma di approfondimento politico in onda dal lunedì al venerdì sulla stessa rete, all’orario di pranzo. Dopo il debutto di domenica in molti avranno notato che la giornalista non si è presentata il giorno seguente alla conduzione ... Leggi su tvblog (Di mercoledì 18 novembre 2020)scorsa è partita su La7 una nuova scommessa per la rete di Andrea Salerno, che, dopo aver voluto creare tre anni fa un appuntamento fisso in prima serata, nel medesimo giorno, con Massimo Giletti e il suo Non è l’arena, tenta questa volta di accendere la complicata fascia pomeridiana delle 14:00-16:30 condi. A condurre il nuovo programma, che di fatto è uno spin-off deche, è, la padrona di casa del programma di approfondimento politico in onda dalalsulla stessa rete, all’orario di pranzo. Dopo il debutto diin molti avranno notato che la giornalista non si è presentata il giorno seguente alla conduzione ...

