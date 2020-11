‘Il cuore conta su di te’, campagna per chi ha avuto un infarto (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) – “Una cattiva mossa può rovinarne quaranta ben giocate”. Il monito del maestro di scacchi Al Horowitz vale anche nella prevenzione cardiovascolare, ancora di più dopo un infarto o un ictus, quando il rischio è da evitare a ogni costo. Non è un caso, dunque, l’immagine di un uomo e una bambina davanti alla scacchiera che accompagna la nuova campagna multicanale ‘Il cuore conta su di te – Fai la mossa giusta’, promossa da Fondazione italiana per il cuore e Amgen Italia e rivolta proprio ai pazienti che hanno subìto un evento cardiovascolare acuto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) – “Una cattiva mossa può rovinarne quaranta ben giocate”. Il monito del maestro di scacchi Al Horowitz vale anche nella prevenzione cardiovascolare, ancora di più dopo uno un ictus, quando il rischio è da evitare a ogni costo. Non è un caso, dunque, l’immagine di un uomo e una bambina davanti alla scacchiera che accompagna la nuovamulticanale ‘Ilsu di te – Fai la mossa giusta’, promossa da Fondazione italiana per ile Amgen Italia e rivolta proprio ai pazienti che hanno subìto un evento cardiovascolare acuto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

