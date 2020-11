Giffoni Valle Piana | arrestato spacciatore di droga | segnalati nove assuntori

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto A, i carabinieri hannostamani un pregiudicato del posto per spaccio di sostanze stupefacenti. Arturo Carrafiello, 42 anni, era da tempo noto alle forze dell’ordine per essere il fornitore nella zona dei Picentini di cocaina e marijuana a diversididi questi sono stati individuati dai militari ealla Prefettura di Salerno. L’attività illecita di Arturo Carrafiello è stata monitorata per quasi un anno dalle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno trovato in casa del pregiudicato diverse dosi di cocaina e sequestrato il denaro provente dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.