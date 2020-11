GHOST, “Ri-Evoluzione” fuori il 20 novembre (Di mercoledì 18 novembre 2020) Uscirà il 20 novembre in radio e negli store digitali il nuovo singolo dei GHOST, Ri-Evoluzione.La band pop rock da Disco di Platino, collaborazioni con artisti quali Ornella Vanoni ed Enrico Ruggeri, torna a farsi sentire con una canzone che invita le persone a riprendersi la propria felicità. Il brano anticipa l’album in uscita nel 2021 per festeggiare i 15 anni di discografia. Ri-Evoluzione arriva sulla scia di Vivi e lascia vivere – Vivimix, la versione estiva del brano già certificato Disco d’oro, con il quale la band ha regalato una ventata di spensieratezza e di speranza. Il video è diventato un vero flashmob a cui ha partecipato il GHOST Fan Club – oltre 50.000 persone attive sul web -.Segno di riconoscimento del fan club è la condivisione della filosofia di vita trasmessa dalla band attraverso la loro musica. Un corollario ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Uscirà il 20in radio e negli store digitali il nuovo singolo dei, Ri-Evoluzione.La band pop rock da Disco di Platino, collaborazioni con artisti quali Ornella Vanoni ed Enrico Ruggeri, torna a farsi sentire con una canzone che invita le persone a riprendersi la propria felicità. Il brano anticipa l’album in uscita nel 2021 per festeggiare i 15 anni di discografia. Ri-Evoluzione arriva sulla scia di Vivi e lascia vivere – Vivimix, la versione estiva del brano già certificato Disco d’oro, con il quale la band ha regalato una ventata di spensieratezza e di speranza. Il video è diventato un vero flashmob a cui ha partecipato ilFan Club – oltre 50.000 persone attive sul web -.Segno di riconoscimento del fan club è la condivisione della filosofia di vita trasmessa dalla band attraverso la loro musica. Un corollario ...

