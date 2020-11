George Clooney irriconoscibile | barba bianca e capelli brizzolati FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 18 novembre 2020) È unodavveroquello che si vede in ‘The Midnight Sky‘, su Netflix dal 23 dicembre. Attore di fama internazionale, per interpretare al meglio uno scienziato di base nell’Artide,ha subito una trasformazione incredibile.lunga elunghissima e: così apparenel nuovo film che uscirà su Netflix il 23 dicembre. ‘The Midnight Sky‘, questo il titolo della pellicola; un progetto ambizioso in cuiinterpreta uno scienziato di base nell’Atartide. Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo ...