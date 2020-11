Festival di Sanremo 2021 rinviato ad aprile? (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non ha certamente dell’incredibile, ma se così fosse ci troveremmo davanti ad un clamoroso precedente. Il Festival di Sanremo 2021 non sarà come tutti gli altri e questo – per prepararci all’immersione totale nell’evento – lo abbiamo ampiamente percepito da qualche tempo a questa parte. Ma la possibilità che la kermesse più importante del piccolo schermo possa subìre un’ulteriore rinvio pare stia iniziando a trovare spazio. L’indiscrezione arriva dal sito TvZoom che lancia la bomba: “Slitta tutto ad aprile“. Le ragioni del papabile rinvio sono riconducibili in primis (e prevedibilmente) alla situazione d’emergenza che tuttora attanaglia il paese. La Liguria, lo ricordiamo, è una delle regioni che in questo momento resta in zona arancione e, dunque, con misure restrittive particolarmente imponenti. Nel sito si legge che ... Leggi su tvblog (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non ha certamente dell’incredibile, ma se così fosse ci troveremmo davanti ad un clamoroso precedente. Ildinon sarà come tutti gli altri e questo – per prepararci all’immersione totale nell’evento – lo abbiamo ampiamente percepito da qualche tempo a questa parte. Ma la possibilità che la kermesse più importante del piccolo schermo possa subìre un’ulteriore rinvio pare stia iniziando a trovare spazio. L’indiscrezione arriva dal sito TvZoom che lancia la bomba: “Slitta tutto ad“. Le ragioni del papabile rinvio sono riconducibili in primis (e prevedibilmente) alla situazione d’emergenza che tuttora attanaglia il paese. La Liguria, lo ricordiamo, è una delle regioni che in questo momento resta in zona arancione e, dunque, con misure restrittive particolarmente imponenti. Nel sito si legge che ...

balc_anus : NON PENSATECI NEMMENO Festival di Sanremo 2021: slitta tutto ad aprile - arual812 : @Sanremo_2021 Mi sembra ovvio, ma in ottica eurovisiva pro Diodato credo che rimanderanno anche l' Eurovision verso… - arual812 : @Sanremo_2021 Da grande fan di Diodato, dell' Eurovision che Antonio non ha potuto fare quest' anno come era previs… - alessiadaniele8 : RT @gabrirz1: ?? Il Festival di Sanremo potrebbe slittare ad aprile ?? Rai conferma Diodato all'Eurovision 2021 challenge (o selezione inter… - RecensiamoMusic : #Sanremo per tutti, la storia del Festival | 1986 -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo Sanremo: il 2021 potrebbe essere l'anno del ritorno del Festival della Moda Maschile SanremoNews.it Al Bano: “Sono stufo”. Perché partecipa con Jasmine a The Voice Senior

Al Bano giudice a The Voice Senior: "Mi accusano di nepotismo. Sono stufo" Da venerdì 27 novembre su Rai1 alle 21.25 avrà inizio la prima edizione di The ...

Area Sanremo, chi sono gli otto vincitori

Sono stati annunciati gli otto vincitori di Area Sanremo, due dei quali si esibiranno sul palco dell’Ariston, in gara tra i " giovani " al prossimo Festival della canzone italiana. La commissione arti ...

Al Bano giudice a The Voice Senior: "Mi accusano di nepotismo. Sono stufo" Da venerdì 27 novembre su Rai1 alle 21.25 avrà inizio la prima edizione di The ...Sono stati annunciati gli otto vincitori di Area Sanremo, due dei quali si esibiranno sul palco dell’Ariston, in gara tra i " giovani " al prossimo Festival della canzone italiana. La commissione arti ...