Doc – Nelle Tue Mani giovedì 19 novembre l'ultima puntata su Rai 1 e Rai Play (Di giovedì 19 novembre 2020) Doc – Nelle Tue Mani le anticipazioni dell' episodio finale della fiction con Luca Argentero su Rai 1 e Rai Play giovedì 19 novembre Ultimo appuntamento giovedì 19 novembre su Rai 1 con Doc – Nelle tue Mani il medical drama con Luca Argentero che interpreta un medico che si ritrova con un'amnesia parziale che gli cambia la vita. La fiction campione di ascolti è anche in streaming su Rai Play. Ma tranquilli la serie ha già in cantiere una seconda stagione che si troverà a fare i conti proprio con il Covid (come anticipato in conferenza stampa), "stanno scrivendo le sceneggiature" ha rassicurato a Sorrisi e Canzoni Luca Argentero. Il successo di Doc sbarcherà anche all'estero con un possibile remake americano per la ...

