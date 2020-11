Dac e Stazione Pelli progettano sedili antibatterici per aerei

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Realizzazione e sviluppo di innovativipasseggeri percon materiali più resistenti,, anti acari e sostenibili. È una delle possibili applicazioni che derivano dall’accordo siglato fraSperimentale per l’Industria dellee delle Materie Concianti e il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania – DAC. Una intesa che è esempio di come l’innovazione nel settore delle, applicato al settore aerospaziale, può dare risposte significative alle nuove esigenze ergonomiche e soprattutto alla necessità di avere sempre più confort in volo senza impattare sull’ambiente. A firmare l’accordo il Direttore Generale dellaSperimentale, Edoardo Imperiale e Luigi Carrino, presidente del Distretto ...