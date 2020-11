(Di giovedì 19 novembre 2020) Inon arriveranno in tempo per combattere ladella pandemia e molti Paesi 'continueranno a doverla affrontarepoterne fare uso'. E' quanto afferma il capo dell'emergenza ...

Euro_comunica : Covid, Oms: seconda ondata va sconfitta senza vaccini - VoceAmicaItalia : #Oms, seconda ondata del virus va combattuta senza #vaccini - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Oms: 'La seconda ondata va combattuta senza vaccini' #Coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, l'Oms: 'La seconda ondata va combattuta senza vaccini' #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Oms

Rai News

Il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, ha inviato ai presidenti delle Regioni e per conoscenza ai ministri della Salute e degli Affari Regionali il Piano per i vaccini anti-Covid. Oms: secon ...(ANSA) – GINEVRA, 18 NOV – I vaccini non arriveranno in tempo per combattere la seconda ondata della pandemia di Covid-19 e molti Paesi "continueranno a doverla affrontare senza vaccini", ha ammonito ...