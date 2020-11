Covid, Dybala testimonial per il Piemonte: “Indossate mascherina” (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

forumJuventus : Paulo Dybala a fianco della regione Piemonte nella lotta al Covid ???? - Alberto_Cirio : Grazie di cuore a Paulo Dybala sceso in campo contro il #Covid al fianco della @regionepiemonte #PauDybala_Jr… - SkySport : Dybala, lo spot anti-covid per la regione Piemonte: VIDEO - threebwstars : RT @forumJuventus: Paulo Dybala a fianco della regione Piemonte nella lotta al Covid ???? - alexiasslazio : RT @Alberto_Cirio: Grazie di cuore a Paulo Dybala sceso in campo contro il #Covid al fianco della @regionepiemonte #PauDybala_Jr @juventusf… -