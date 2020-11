Covid | dopo il vaccino ci vorrà ancora un anno per tornare alla normalità

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Nonostante siamo nel pieno della seconda ondata della pandemia, gli annunci degli ottimi risultati di due vaccini (Pfizer e Moderna) oltre che le aspettative per molti altri fra cui quello di AstraZeneca ha riacceso le speranze. E mostrato una luce in fondo al tunnel: anche il dibattito inizia a mutare segno. Sì, non si può non parlare del sovraccarico del sistema sanitario, di misure restrittive e di zone gialle, arancioni e rosse per quanto riguarda l’Italia. Eppure sul tavolo dell’attualità si muovono già temi e questioni che appena poche settimane fa ci sembravano impossibili da immaginare: l’organizzazione di un piano vaccinale di proporzioni epiche, le sfide logistiche della distribuzione delle fiale in arrivo da dicembre e più probabilmente da gennaio in poi, le fase di popolazione a cui dare la priorità, una società che dovrà vivere nei prossimi mesi fra le necessità di contenimento e mitigazione e una vita che piano piano si riavvicinerà alla normalità. Sì, ma quando?