Covid, Boccia: “Non politicizzare i 21 parametri, tutelano la salute”. Il video (Di mercoledì 18 novembre 2020) Covid, Boccia: “Non politicizzare i 21 parametri, tutelano la salute” Roma, 18 nov. (askanews) – “La rete sanitaria sta reggendo, sia sulle terapie intensive che sui posti di area medica”. “Non sono nella situazione di allarme rosso di marzo-aprile-maggio” scorso ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia in Commissione parlamentare, parlando dei rapporti tra Stato e Regioni dopo le recenti evoluzioni dell’emergenza Covid-19. Nella prima ondata ha ricordato Boccia, concentrata in poche Regioni, il picco più alto è stato con circa 67mila ricoverati Covid in area medica e si è curato in ospedale quasi il 45% dei contagiati; oggi, in questa fase che può ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 novembre 2020)i 21laRoma, 18 nov. (askanews) – “La rete sanitaria sta reggendo, sia sulle terapie intensive che sui posti di area medica”.sono nella situazione di allarme rosso di marzo-aprile-maggio” scorso ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francescoin Commissione parlamentare, parlando dei rapporti tra Stato e Regioni dopo le recenti evoluzioni dell’emergenza-19. Nella prima ondata ha ricordato, concentrata in poche Regioni, il picco più alto è stato con circa 67mila ricoveratiin area medica e si è curato in ospedale quasi il 45% dei contagiati; oggi, in questa fase che può ...

frances41150807 : @F_Boccia Buongiorno, il Commissario della sanità deve organizzare il bilancio e l'amministrazione, così come Lei r… - Pasqual27977769 : RT @GiovaQuez: Per Boccia l'occupazione dei posti letto di terapia intensiva oggi 'non è da allarme rosso'. Sempre oggi Agenas spiega che… - AndreaStair : RT @GiovaQuez: Per Boccia l'occupazione dei posti letto di terapia intensiva oggi 'non è da allarme rosso'. Sempre oggi Agenas spiega che… - AndreaPira : RT @GiovaQuez: Per Boccia l'occupazione dei posti letto di terapia intensiva oggi 'non è da allarme rosso'. Sempre oggi Agenas spiega che… - PoliticaNewsNow : Covid, Boccia: 'Da mesi si usano indicatori, i dati che forniscono sono oggettivi' -