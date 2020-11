Covid-19, chiudono le scuole a New York: annuncio del sindaco (Di mercoledì 18 novembre 2020) Covid-19, dietrofront di New York: dopo il recente tentativo di riapertura, la località americana è costretta a interrompere le lezioni in aula. La situazione, infatti, sta nuovamente sfuggendo di mano. Anche a New York chiudono le scuole. Data la situazione estremamente delicata sul fronte Covid-19, le autorità hanno deciso di interrompere le lezioni in presenza L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020)-19, dietrofront di New: dopo il recente tentativo di riapertura, la località americana è costretta a interrompere le lezioni in aula. La situazione, infatti, sta nuovamente sfuggendo di mano. Anche a Newle. Data la situazione estremamente delicata sul fronte-19, le autorità hanno deciso di interrompere le lezioni in presenza L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid chiudono Covid, Speranza chiude alla richiesta delle Regioni: "I parametri sono 21" la Repubblica Melissa Satta: “Io e Maddox a casa con il Covid, non è facile”

La showgirl sarda Melissa Satta ha svelato di avere contratto il Covid-19 insieme al figlio Maddox: ha trascorso due settimane in casa con la febbre.

Covid: Spadafora, difficile riaperture sport a dicembre

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – "Non esistono le condizioni sanitarie in questo momento per poter prevedere nel nuovo Dpcm, quello che entrerà in vigore dopo il 4 dicembre, nuove aperture per quanto riguarda ...

