Coronavirus, in Lombardia scende il numero dei contagi (7.633) con quasi gli stessi tamponi. Le vittime sono 182 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) Il bollettino del 18 novembre Dopo il raddoppio di nuovi contagi registrato ieri, oggi 18 novembre torna a scendere il numero di casi di Covid-19 in Lombardia. +7.663 i positivi osservati nelle ultime 24 ore. A diminuire di poco sono anche i tamponi con +38.100 (ieri +38.283). Le vittime sono 182 (ieri 202), per un numero complessivo di decessi arrivato a quota 19.850. Aumentano le terapie intensive avvicinandosi ancora di più a quota mille: oggi sono 903 (+9), ieri +39 con 894 persone ricoverate. Non meglio per le ospedalizzazioni ordinarie: +172, anche se meno di ieri (+250). I guariti sono 169.056. November 18, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 novembre 2020), ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) Il bollettino del 18 novembre Dopo il raddoppio di nuoviregistrato ieri, oggi 18 novembre torna are ildi casi di Covid-19 in. +7.663 i positivi osservati nelle ultime 24 ore. A diminuire di pocoanche icon +38.100 (ieri +38.283). Le182 (ieri 202), per uncomplessivo di decessi arrivato a quota 19.850. Aumentano le terapie intensive avvicinandosi ancora di più a quota mille: oggi903 (+9), ieri +39 con 894 persone ricoverate. Non meglio per le ospedalizzazioni ordinarie: +172, anche se meno di ieri (+250). I guariti169.056. November 18, ...

Open_gol : Donati per l’ospedale in Fiera e mai utilizzati: Moncler chiede (e ottiene) la restituzione di 10 milioni da Region… - RegLombardia : #LNews I tamponi effettuati oggi sono 38.100, i nuovi positivi 7.633. Il rapporto è pari al 20%. I guariti/dimess… - Noiconsalvini : UNA SPERANZA PER I LAVORATORI AUTONOMI LOMBARDI, #FONTANA: 'SOSTEGNO ECONOMICO A CHI È ESCLUSO DAI DECRETI RISTORI' - micittastato : ?? 18 novembre. Migliorano tutti gli indici in Lombardia. Nuovo picco di decessi in Italia che si conferma prima al… - TuttoQuaNews : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Fontana: 'Per gli indicatori la Lombardia è già zona arancione da venerdì scorso': 'Dallo scorso venerdì la… -