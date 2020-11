Coronavirus, Galli: “Forse c’è un rallentamento nella curva dei contagi” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il direttore Malattie infettive dell’ospedale Sacco Massimo Galli, ospite del programma “Agorà“, in onda su Rai 3, ha parlato della situazione Covid-19 nel Paese: “Complessivamente i dati suggeriscono una flessione della curva dei contagi. Tuttavia è ancora presto per esserne certi. Qualora fosse così, significherebbe che i provvedimenti presi hanno portato ad alcuni risultati, seppur affermatisi con una determinata lentezza. Va inoltre sottolineata la responsabilità degli italiani“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il direttore Malattie infettive dell’ospedale Sacco Massimo, ospite del programma “Agorà“, in onda su Rai 3, ha parlato della situazione Covid-19 nel Paese: “Complessivamente i dati suggeriscono una flessione delladei contagi. Tuttavia è ancora presto per esserne certi. Qualora fosse così, significherebbe che i provvedimenti presi hanno portato ad alcuni risultati, seppur affermatisi con una determinata lentezza. Va inoltre sottolineata la responsabilità degli italiani“. SportFace.

