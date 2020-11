Coronavirus, Conte assicura: «Presto nuove misure per l’economia. Non abbiamo fatto abbastanza» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) L’impatto della pandemia di Coronavirus richiede «un impegno finanziario prolungato nel tempo e anche più corposo di quanto sin qui fatto». Così il premier Giuseppe Conte nel suo intervento all’assemblea della Fipe, l’associazione di categoria dei pubblici esercizi. «Il governo è già al lavoro per ulteriori provvedimenti di sostegno e ulteriori risorse», ha assicurato. «Ci rendiamo conto che quanto sin qui fatto non è sufficiente». «Ci premono i tempi dei Contenimenti del contagio. Il sistema per parametri ci consente interventi mirati e di introdurre misure restrittive che siano limitate nel tempo e ben dosate sull’effettivo livello di rischio dei territori. Cerchiamo così di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 novembre 2020), ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) L’impatto della pandemia dirichiede «un impegno finanziario prolungato nel tempo e anche più corposo di quanto sin qui». Così il premier Giuseppenel suo intervento all’assemblea della Fipe, l’associazione di categoria dei pubblici esercizi. «Il governo è già al lavoro per ulteriori provvedimenti di sostegno e ulteriori risorse», hato. «Ci rendiamo conto che quanto sin quinon è sufficiente». «Ci premono i tempi deinimenti del contagio. Il sistema per parametri ci consente interventi mirati e di introdurrerestrittive che siano limitate nel tempo e ben dosate sull’effettivo livello di rischio dei territori. Cerchiamo così di ...

