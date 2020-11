Cornavirus | a Berlino migliaia in piazza contro le restrizioni | “come i nazisti”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Non hanno preso bene i tedeschi le misure improntate dal proprio Governola diffusione inllata del virus. Proteste(Tgcom)I tedeschi scendono inleadottate dal Governo in linea con lo stato di lockdown che da qualche settimana è calato sul paese. Un lockdown leggero, cosi come la stesse Cancelliera Merkel ha dichiarato, niente di paragonabile a ciò che successe a marzo. Misure restrittive certo ma non totali ed opprimenti come nella precedente situazione. In concomitanza con il lockdown il Governo ha varato una serie di misure contenenti divieti ed obblighi da rispettare al fine di tutelare se e gli altri. Ma una parte di Germania non ci sta e questa mattina è scesa inper gridarlo forte, ...