Cordone di sicurezza intorno al Parlamento polacco: per la protesta pro aborto (Di mercoledì 18 novembre 2020) Torna in piazza “Strajk Kobiet” (Sciopero delle donne) ed il governo della Polonia blinda il Parlamento. Centinaia, forse migliaia, di agenti di polizia hanno creato un Cordone di sicurezza intorno al Parlamento polacco e nell’area attigua del centro di Varsavia. Perché la manifestazione introno al Parlamento polacco? Lo “Straik Kobiet” ha scelto di manifestare oggi Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 18 novembre 2020) Torna in piazza “Strajk Kobiet” (Sciopero delle donne) ed il governo della Polonia blinda il. Centinaia, forse migliaia, di agenti di polizia hanno creato undiale nell’area attigua del centro di Varsavia. Perché la manifestazione introno al? Lo “Straik Kobiet” ha scelto di manifestare oggi

RoyalGossip2 : @llff19191 Io ancora mi stupisco che intorno a quella casa non ci sia un cordone di sicurezza...è troppo facile avvicinarsi - d_essere : Nel nord africa arriva nuove tensioni.. Sahara - Il Marocco schiera militari nella zona di Guerguerat dopo le 'pro… - guglielmomatar1 : @ilgiornale Le forze dell'ordine se fossero veramente coerenti con il loro mandato non farebbero da cordone di sicu… - SF67803545 : RT @magicaGrmente22: Marocco, Forze armate creano cordone di sicurezza per passaggio merci e persone nel Guerguarat - magicaGrmente22 : Marocco, Forze armate creano cordone di sicurezza per passaggio merci e persone nel Guerguarat -