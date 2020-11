Calabria senza commissario, ma arriva Gino Strada: “Accordo Emergency-Protezione civile” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov – Il nuovo capitolo della tragica farsa della sanità della Calabria vede protagonista Gino Strada. E non è certo una sorpresa. Il fondatore della Ong Emergency si occuperà dell’epidemia di coronavirus in accordo con la Protezione civile. Il suo nome, fortemente richiesto da Sardine, 5 Stelle, LeU e da ultimo anche da Italia Viva di Renzi, però non è quello del nuovo commissario della sanità calabrese, come invece vorrebbe gran parte della maggioranza giallofucsia. Per il successore di Eugenio Guadio, che ha rinunciato all’incarico per motivi personali – “mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro” -, non è stata ancora individuata la “personalità autorevole” vagheggiata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov – Il nuovo capitolo della tragica farsa della sanità dellavede protagonista. E non è certo una sorpresa. Il fondatore della Ongsi occuperà dell’epidemia di coronavirus in accordo con lacivile. Il suo nome, fortemente richiesto da Sardine, 5 Stelle, LeU e da ultimo anche da Italia Viva di Renzi, però non è quello del nuovodella sanità calabrese, come invece vorrebbe gran parte della maggioranza giallofucsia. Per il successore di Eugenio Guadio, che ha rinunciato all’incarico per motivi personali – “mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro” -, non è stata ancora individuata la “personalità autorevole” vagheggiata ...

