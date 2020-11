Basket, la Lega precisa: “Nessuna ipotesi di cambio del format” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione, la Lega Basket smentisce categoricamente che sia allo studio una qualsiasi ipotesi riguardo a un cambio del format della competizione o dei playoffs, o di un possibile blocco delle retrocessioni, né sul numero di squadre partecipanti alla Serie A nella prossima stagione”. Lo ha precisato la Lega Basket con una nota, in modo da smentire le voci che danno sul tavolo le ipotesi di un cambiamento di format del campionato di Serie A o un blocco delle retrocessioni. “Solo l’Assemblea è competente a valutare questi temi e che spetta alla FIP ogni decisione conseguente” – termina la nota. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) “In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione, lasmentisce categoricamente che sia allo studio una qualsiasiriguardo a undel format della competizione o dei playoffs, o di un possibile blocco delle retrocessioni, né sul numero di squadre partecipanti alla Serie A nella prossima stagione”. Lo hato lacon una nota, in modo da smentire le voci che danno sul tavolo ledi un cambiamento di format del campionato di Serie A o un blocco delle retrocessioni. “Solo l’Assemblea è competente a valutare questi temi e che spetta alla FIP ogni decisione conseguente” – termina la nota. SportFace.

