Assemblea annuale Fipe: calo del 40% del fatturato e persi 33 mld su 96 complessivi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Fipe-Confcommercio (Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi) ha tenuto la sua Assemblea annuale alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei ministri Teresa Bellanova, titolare della delega all’Agricoltura, e Dario Franceschini, ministro del Turismo. Un quadro preoccupante quello presentato da Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe, con un quarto trimestre del 2020 in forte calo, in cui si prevede una chiusura con una perdita di fatturato di 10 miliardi di euro, pari al 40%, ed un calo su base annuale di 33 miliardi di euro su 96 complessivi. Nonostante le risorse messe fino ad ora dal governo – ha dichiarato il presidente Stoppani – lo sforzo non è sufficiente per prevenire le chiusure e gli scenari più catastrofici per il ... Leggi su winemag (Di mercoledì 18 novembre 2020)-Confcommercio (Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi) ha tenuto la suaalla presenza del premier Giuseppe Conte e dei ministri Teresa Bellanova, titolare della delega all’Agricoltura, e Dario Franceschini, ministro del Turismo. Un quadro preoccupante quello presentato da Lino Enrico Stoppani, presidente di, con un quarto trimestre del 2020 in forte, in cui si prevede una chiusura con una perdita didi 10 miliardi di euro, pari al 40%, ed unsu basedi 33 miliardi di euro su 96. Nonostante le risorse messe fino ad ora dal governo – ha dichiarato il presidente Stoppani – lo sforzo non è sufficiente per prevenire le chiusure e gli scenari più catastrofici per il ...

